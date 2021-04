Morgan Stanley bei Tele Columbus am Ziel

Viel Zeit zum Verschnaufen nach dem M&A-Deal bleibt dem Management von Tele Columbus aber nicht, die nächste Aufgabe steht bereits an: „Voraussichtlich“ noch im April wollen die Berliner eine im Januar abgesegnete Kapitalerhöhung über 475 Millionen Euro starten. Diese wird von Kublai garantiert und soll helfen, die Bilanzkennzahlen der hochverschuldeten Berliner in Ordnung zu bringen. Außerdem hat sich der neue Eigentümer bereiterklärt, weiteres Eigenkapital in Höhe von 75 Millionen Euro zuzuschießen.



Tele Columbus braucht dringend frisches Geld, um seine Strategie umzusetzen: In den kommenden zehn Jahren plant das Unternehmen 2 Milliarden Euro in die Netzinfrastruktur und den Glasfaserausbau zu investieren. Dafür muss auch die Verschuldung reduziert werden, schließlich flossen im vergangenen Jahr knapp 30 Prozent der im operativen Geschäft erzielten Cashflows in Zins- und Tilgungszahlungen.