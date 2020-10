Müssen BMW und Daimler Park Now verkaufen?

In dem in Berlin angesiedelten Joint Venture Your Now bündeln Daimler und BMW fünf verschiedene Mobilitätsdienste der Zukunft: Das zweite Kernstück neben „Park Now“ ist „Share Now“, ein Carsharing-Anbieter, der 2018 entstand, als die beiden Autobauer ihre Tochterunternehmen Drive Now (BMW) und Car2Go (Daimler) zusammenlegten. Großer finanzieller Gewinner dieser Transaktion war Sixt: Der Autovermieter war Mitgesellschafter bei Drive Now und ließ sich von BMW zu einem attraktiven Preis ausbezahlen.

Ein weiteres Tochterunternehmen ist „Charge Now“. Es baut eine Ladeinfrastruktur für Elektro-Autos auf. „Reach Now“ ist eine App, die Nutzern zeigen soll, wie sie in einer Stadt am schnellsten von A nach B kommen, und „Free Now“ vermittelt Taxifahren. Kernstück dieses Geschäftsfelds ist die „MyTaxi“-App.