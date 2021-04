Pierer stockt erneut bei Leoni auf

Pierer Industrie hat seine Beteiligung an dem kriselnden Automobilzulieferer Leoni ausgebaut. Wie die österreichische Industrieholding, der unter anderem auch der Motorradhersteller KTM gehört, gestern nach Börsenschluss mitteilte, hat sie 15 Prozent der Stimmrechte an Leoni überschritten. Das erworbene Aktienpaket dürfte gemessen am gestrigen Schlusskurs von rund 10 Euro knapp 50 Millionen Euro wert gewesen sein. Bereits am heutigen Dienstagmorgen hat die Aktie aber bereits auf rund 11 Euro zugelegt.



Mit der Aufstockung der Anteile wollen die Österreicher dem Leoni-Management um CFO Ingrid Jägering ihre Unterstützung signalisieren, heißt es in einer Mitteilung von Pierer: „Die Stärkung der Position als Ankeraktionär soll zum Ausdruck bringen, dass Pierer Industrie den vom Management der Leoni AG eingeschlagenen Kurs für die Entwicklung des Unternehmens und der Fokussierung auf das Bordnetz-Geschäft unterstützt.“ Bei Zukunftsthemen wie Digitalisierung, 5G und der Elektrifizierung seien die Nürnberger „in der vollen Breite überall vertreten“, betont Pierer.