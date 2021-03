Porsche stockt bei Rimac auf

Porsche investiert erneut in den kroatischen Elektro-Sportwagenbauer Rimac Automobili. Nach dem Einstieg 2018 und der Aufstockung 2019 haben die Schwaben nun mit weiteren 70 Millionen Euro ihre Beteiligung an Rimac um mehr als 8 Prozentpunkte erhöht. Damit hält die deutsche Traditionsmarke nun 24 Prozent an der Supersportwagenschmiede.