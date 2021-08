RTL Deutschland übernimmt Gruner + Jahr für 8x Ebitda

Es ist ein Deal zwischen verwandten Gesellschaften, schließlich hält Bertelsmann 76 Prozent an der RTL Gruppe. Entsprechend muss der Kaufpreis Marktbedingungen entsprechen. Für das Gruner + Jahr-Geschäft legt RTL 230 Millionen Euro auf den Tisch – und erwirbt die Einheiten schuldenfrei und ohne Barmittel. Bestehende Pensionsverpflichtungen werden von Bertelmann übernommen, erläutert ein RTL-Sprecher auf Nachfrage von FINANCE. Kaufpreis und Unternehmenswert sind in diesem Fall also identisch.



Der Gesamtumsatz von Gruner + Jahr lag 2020 bei 1,14 Milliarden Euro, das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) lag bei 127 Millionen Euro. Allerdings liegt der pro forma Umsatz der Einheiten, die der TV-Sender übernimmt, bei lediglich 503 Millionen Euro, das bereinigte Ebitda bei 29 Millionen Euro.



Basierend auf den pro Forma Zahlen lässt sich daraus ein Ebitda-Multiple von knapp 8x errechnen. Zum Vergleich: Den FINANCE-Multiples zufolge liegen die Bewertungen im Medienbereich derzeit bei 6,1 bis 8,4x – allerdings auf Ebit-Basis, sodass die Werte geringer ausfallen als auf Ebitda-Basis. Die Gütersloher haben die Preisverhandlungen dem Anschein nach also nicht bis aufs äußerste ausgereizt.