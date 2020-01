So verändert der Brexit den M&A-Markt

Seine These stützt er darauf, dass Deutschland auch nach dem Brexit für die Briten die wichtigste Volkswirtschaft im EU-Binnenmarkt bleiben wird. Und weil britische Unternehmen den Zugang zu diesem Markt umstandslos sichern möchten, würden sie auch verstärkt in Deutschland zukaufen. So könnten sie selbst im Falle eines beachtenswerten Auseinanderdriftens der rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ihre Vertriebskanäle in Deutschland und damit auch zu den übrigen Mitgliedstaaten aufrechterhalten.



Eine zweite mögliche Veränderung: Mehr Zukäufe mit Bezug zur deutschen Finanzindustrie. Der Grund: Früher hätten Banken und andere Finanzdienstleister aus der ganzen Welt Wettbewerber in der Finanzmetropole London übernommen, um durch den sogenannten „Europäischen Pass“ gewissermaßen eine Banklizenz für den Europäischen Wirtschaftsraum zu erhalten. Das werde bei einem ungeregelten Brexit nicht mehr möglich sein, glaubt Ebner. Neues M&A-Ziel in diesem Kontext könnte Frankfurt werden.