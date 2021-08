Tönnies bläst Milliardendeal ab

Es hätte einer der größten M&A-Deals in Deutschland in diesem Jahr werden können, doch nun hat sich der zerstrittene Tönnies-Clan doch noch zusammengerauft und den erwogenen Verkauf des Familienunternehmens abgeblasen: Der Fleischereikonzern, der zu Beginn der Coronakrise zum Sinnbild für schlechte Arbeitsbedingungen geworden war, soll in Familienhand bleiben. Das haben die drei Gesellschafter Robert und Clemens Tönnies sowie dessen Sohn Maximilian am gestrigen Mittwoch mitgeteilt und damit den M&A-Prozess offiziell beendet.



„Mit der klaren Aussage für die gemeinsame Zukunft als Familienunternehmen leisten die Gesellschafter ihren Beitrag, die Gerüchte und Spekulationen um einen Verkauf oder Teilverkauf zu beenden“, lässt das Unternehmen verlauten. Zugleich bestätigte der Konzern jedoch, dass „verschiedene Optionen zur künftigen Ausgestaltung der Eigentümerstruktur geprüft“ worden seien. Neben dem M&A-Prozess wurde auch das sogenannte „Zerrüttungsverfahren“ beendet, in dessen Zuge Robert Tönnies seinen Onkel Clemens im Jahr 2019 mit einer Schiedsklage überzogen hatte. Beide Familienstämme kontrollieren je die Hälfte der Anteile.