Vodafone zahlt 2 Milliarden, um Elliott loszuwerden

Trotz des deutlich höheren Kaufpreises hat die Beendigung des Streits klare Vorteile für Vodafone. Nicht nur ist das Risiko aus einem unkalkulierbaren Rechtsstreit jetzt vom Tisch. Vodafone hatte zudem einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag getroffen, der den Konzern laufend belastete. Laut der Vereinbarung durfte Vodafone die beiden Unternehmen integrieren, musste aber eine Entschädigung an Aktionäre zahlen, die ihre Aktien nicht angedient hatten. So zahlte Vodafone den Aktionären jährlich 3,17 Euro pro Aktie in bar und hatte zugestimmt, die Aktie zu 84,53 Euro zu kaufen, wobei der Angebotspreis jährlich stieg.

Die Transaktion würde sich sofort positiv auf das bereinigte Ergebnis je Aktie und den Free Cash-Flow je Aktie auswirken, betonte Vodafone. Das Rating würde sich trotz der steigenden Verschuldung voraussichtlich nicht verändern.

sarah.backhaus[at]finance-magazin.de