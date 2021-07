Dabei hatte Vonovia bereits 18,4 Prozent im eigenen Besitz – es hätten also nur noch 31,6 Prozent der Anteile gewonnen werden müssen. Der Streubesitz lag bei über 63 Prozent, rund 3 Prozent hielt der Investor Paul Singer, über 7 Prozent lagen bei Blackrock – und genau hier sieht das Unternehmen den Grund für das Platzen des Deals. In einem Interview mit dem „Handelsblatt“ sagte Vonovia-CEO Rolf Buch: „Man kann es so interpretieren, dass wir an den Hedgefonds gescheitert sind.“ Diese hatten offenbar auf einen höheren Preis spekuliert.



Auch mache der zunehmende Anteil von passiven Investoren Deals in dieser Größenordnung schwieriger, so Buch weiter. Die passiven Indexfonds dürfen ihre Aktien erst andienen, wenn das Angebot keiner Bedingung mehr unterliegt. Diese hätten einen Anteil von 20 Prozent ausgemacht, erklärt der CEO. Buch verteidigte zudem den Preis, den Vonovia für die Deutsche-Wohnen-Aktie angeboten hat. Die 52 Euro pro Wertpapier seien ein fairer Preis gewesen – auch weil der Kurs nie über diese Marke gegangen ist.