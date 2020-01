VW schnappt sich IT-Start-up Diconium ganz

Volkswagen investiert weiter in den Aufbau seiner Softwarekompetenz und hat dazu die restlichen noch ausstehenden Anteile an dem Stuttgarter Start-up Dicounium übernommen. Das hat das Unternehmen am heutigen Freitag bekannt gegeben. Schon im November 2018 erwarben die Wolfsburger 49 Prozent an dem Digitalexperten und sicherten sich damals für den Rest ein Vorkaufsrecht.

„Die Übernahme ermöglicht es, dass unsere Software-Einheit sehr viel schneller wächst“, sagt Christian Senger, Software-Chef von VW, gegenüber der F.A.Z.. Bereits vor dem Einstieg 2018 arbeitete VW mit dem 1995 gegründeten Start-up, das Vertriebsplattformen für digitale Produkte entwickelt, zusammen. Solche Software soll laut VW-Software-Chef zur „weiteren Kernkompetenz werden“.

VW will eine globale Online-Vertriebsplattform aufbauen, über die Kunden aller Konzernmarken künftig digitale Dienstleistungen und On-Demand-Funktionen für ihr vollvernetztes Fahrzeug kaufen und verwalten können. Ein wichtiger Teil dieser Strategie ist auch das neue Elektroauto ID.3, welches in diesem Sommer in den Verkauf kommen soll.