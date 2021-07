Neben dem geglückten M&A-Vorstoß konnte der Volkswagen-Konzern am heutigen Donnerstag auch gute Halbjahreszahlen vermelden. Trotz Engpässen bei Halbleitern und Corona-Auswirkungen verzeichnete der Konzern im ersten Halbjahr einen Umsatz von fast 130 Milliarden Euro, ein Drittel mehr als im ersten Halbjahr 2020, das jedoch stark von der Corona-Pandemie geprägt war. VW erwirtschaftete ein operatives Rekordergebnis von 11,4 Milliarden Euro, die operative Rendite lag bei 8,8 Prozent. Besonders die Premiummarken Audi und Porsche sowie der Bereich Financial Services trugen zu dem guten Ergebnis bei. Die Nettoliquidität im Automobilbereich kletterte auf 35 Milliarden Euro.



Neu-CFO Arno Antlitz, der in diesem April auf Frank Witter folgte und nun die Transformation des VW-Konzerns finanziell stemmen muss, spricht von einem außergewöhnlich starken zweiten Quartal. „Die Auswirkungen der Engpässe bei Halbleitern konnten wir bislang begrenzen, rechnen jedoch mit etwas deutlicheren Effekten im dritten Quartal“, sagt er zudem. Trotzdem bleibt der Konzern optimistisch und hebt seinen Ausblick für die operative Rendite für das Gesamtjahr um 0,5 Prozentpunkte auf 6 bis 7,5 Prozent an.



