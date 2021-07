Porsche wird aber nicht Alleininhaber, sondern teilt sich die Anteile mit dem kroatische Elektro-Sportwagenbauer Rimac: Die beiden wollen ein Joint Venture mit dem Namen Bugatti-Rimac gründen. Wie der Name des Gemeinschaftsunternehmen bereits andeutet, sollen die Kroaten hier die Federführung übernehmen. Dies spiegelt sich auch in der Aktionärsstruktur wider: Rimac soll den größeren Anteil in Höhe von 55 Prozent erhalten, während die Stuttgarter 45 Prozent an dem Joint Venture halten.



Porsche soll durch das Joint Venture aber „eine starke Rolle als strategischer Gesellschafter einnehmen“, wie es in einer Mitteilung der beiden Unternehmen heißt. Porsche-Vorstandsvorsitzender Oliver Blume und Lutz Meschke, stellvertretender Vorstandvorsitzender, CFO und IT-Vorstand von Porsche werden in den Aufsichtsrat des neuen Unternehmens einziehen.



Nach Recherchen der FAZ werde Porsche einen Kaufpreis in Höhe von einem dreistelligen Millionenbetrag an den Mutterkonzern zahlen, dieser novelliert den Kaufpreis durch eine stille Einlage bilanziell. Porsche-CFO Lutz Meschke wollte die Zahl gegenüber der FAZ nicht bestätigen.