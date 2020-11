Warum ESG so stark die M&A-Preise beeinflusst

Das Buzzword ESG ist in aller Munde: Ob bei Finanzierungen oder bei M&A-Deals – Nachhaltigkeit (Environment), soziale Verantwortung (Social) und gute Unternehmensführung (Governance) spielen eine immer größere Rolle. In den vergangenen Jahren treibt das Thema ESG daher immer mehr CFOs um, denn Geldgeber investieren ihr Kapital vermehrt in nachhaltige und verantwortungsbewusste Unternehmen.



So wurden laut Zahlen der Investmentbank Lazard im vergangenen Jahr rund 120 Milliarden Euro in europäische Unternehmen investiert, deren Strategien (mehr oder weniger) an ESG-Themen geknüpft waren. 2018 lag das Volumen noch bei 47 Milliarden Euro und damit nicht mal halb so hoch. Ein Trend, der sich trotz Coronakrise weiter durchsetzen wird – und der auch M&A-Deals betrifft, glaubt Lazard. Dazu hat die Investmentbank fünf Thesen aufgestellt.