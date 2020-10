Was geht am M&A-Markt, Delivery Hero?

„Wir haben die finanzielle Firepower für M&A – und wir werden uns jede M&A-Transaktion in unserer Branche ansehen“, zeigt sich Delivery Heros Finanzchef Emmanuel Thomassin angriffslustig. Und er liefert: Allein in den zurückliegenden Wochen hat der Essenslieferdienst mit der Übernahme von Instashop und des Lateinamerika-Geschäfts von Glovo zwei mittelgroße Deals eingetütet.



Die Herausforderung: Hört Delivery Hero auf zu kaufen, droht das Unternehmen seine Stellung in umkämpften Regionen zu verlieren. Davon gibt es einige, und im Food-Delivery-Geschäft gilt fast überall: The winner takes it all. Im Prinzip bräuchte der Konzern daher unbegrenzte Mittel für M&A-Transaktionen. Doch wie viel Firepower hat der Konzern tatsächlich? Und welche Targets würde das Management voraussichtlich priorisieren, wenn die Mittel begrenzt sind?