Wie Zeitfracht den Deal finanzieren will, macht das Unternehmen nicht bekannt. Der Logistiker hatte im Mai erstmals den Schritt an den Kapitalmarkt gewagt und begab eine Anleihe von 25 Millionen Euro. Ursprünglich peilte CFO Schröter ein Volumen von 60 Millionen Euro an. Der Erlös sollte unter anderem für M&A-Deals ausgegeben werden.



Da die erste Anleihebegebung nicht ganz so wie geplant verlief, sicherte sich Zeitfracht die Option, die Anleihe aufzustocken. „Diese werden wir nutzen, wenn wir ein geeignetes M&A-Target bekanntgeben können“, sagte Schröter im Mai in einem Interview mit FINANCE.



„Über eine Aufstockung ist noch nicht entschieden“, sagt nun ein Zeitfracht-Unternehmenssprecher auf Anfrage. Laut dem „Manager Magazin“ soll der Kaufpreis für Adler im achtstelligen Bereich liegen. Damit soll sich Zeitfracht gegen mehrere Bieter durchgesetzt haben. Adler sowie Zeitfracht wollten dies nicht kommentieren.