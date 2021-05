Stühler, der einen Doppelabschluss in Rechtswissenschaften und Betriebswirtschaft von der Universität Regensburg sowie einen MBA von der Vlerick Business School im belgischen Leuven hält, sei ein „prominenter Neuzugang aus dem Markt“, freut sich Mark Thierfelder, der die Private-Equity-Praxis bei Dechert leitet. Stühler soll insbesondere seine Expertise bei Leveraged Buy-outs, M&A-Deals und Immobilientransaktionen einbringen. Mit Stühler wächst das Private-Equity-Team in München auf fünf Partner und fünf Associates.



Bei Allen & Overy steht ein Nachfolger für den nun scheidenden Stühler offenbar schon in den Startlöchern: Dem Fachportal „Juve“ zufolge steht Hendrik Röhricht, der bislang für Weil Gotshal & Manges tätig ist, vor dem Wechsel zu Allen & Overy. Er soll die Lücke im Partnerkreis schließen, sein genaues Eintrittsdatum ist noch nicht bekannt. Für Röhricht wäre es ein vergleichsweise kurzes Intermezzo bei Weil, er kam erst 2019 von White & Case zu der Kanzlei.



