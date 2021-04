Aurelius wird zum Midcap-Investor

Aurelius geht mit einem neuen, zusätzlichen Fonds an den Start. Wie der Finanzinvestor am heutigen Montag bekanntgab, wurde das Fundraising für den neuen Fonds bei einem Volumen von 500 Millionen Euro abgeschlossen. Unterstützt wurde Aurelius dabei von dem Placement-Berater Campbell Lutyens sowie von KPMG und Linklaters. Das Geld soll für Turnaround-Transaktionen in Europa ausgegeben werden.

Die 500 Millionen Euro setzen sich aus 350 Millionen Euro von externen Investoren sowie 150 Millionen Euro Eigenkapital zusammen, die der börsengehandelte Investmentarm Aurelius Equity Opportunities zu dem neuen Fonds beisteuert. Zu den Investoren zählen laut Aurelius unter anderem US-amerikanische und europäische Universitätsstiftungen, Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften und Family Offices.