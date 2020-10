Banken und Private Debt: Partnermodell gescheitert?

In Deutschland jedoch ist die Lage anders – was vor allem an der Privatbank Berenberg liegt. Berenberg hat die FOLO-Strukturen in Deutschland salonfähig gemacht und in dem eigentlichen Spannungsfeld zwischen Bank und Private-Debt-Fonds ein Geschäftsmodell für sich entdeckt. Berenberg investiert aus mehreren Fonds heraus in die „FOLO“-Kredite und nutzt dafür im Gegensatz zu den meisten anderen Banken nur eingeschränkt die eigenen Bilanz. Für Berenberg wäre ein Ende der FOLOs ein herber Verlust.