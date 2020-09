Big City Beats: Corona-Stress und Private Equity

Eigentlich hätte diesen Sommer in Frankfurt mit dem World Club Dome wieder ein großes Elektro-Festival stattfinden sollen, das über drei Tage verteilt 180.000 Besucher anlockt. Doch daraus wurde nichts. Wegen der Coronavirus-Pandemie blieb der Frankfurter Deutsche Bank Park, wo die Party seit 2013 steigt, genauso leer wie die Kassen des Veranstalters Big City Beats.

Grund genug, dass bei Beyond Capital – dem Private-Equity-Investor gehört seit Oktober 2018 die Mehrheit an Big City Beats – und dem Unternehmen die Alarmglocken schrillen müssten. Wie groß ist der entstandene wirtschaftliche Schaden? Was davon ist reparabel? Und wie geht es weiter mit dem Unternehmen? Big-City-Beats-Gründer Bernd Breiter und Beyond-Capital-Gründer Christoph Kauter geben sich im Interview kämpferisch und angriffslustig.