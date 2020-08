Debt-Fonds halten das LBO-Geschäft in der Coronavirus-Krise am Laufen. Das zeigt der neue „Midcap-Monitor“ der Investmentbank-Boutique GCA Altium, demzufolge Kreditfonds ihren Marktanteil im ersten Halbjahr gegenüber den Banken von zuletzt knapp 50 auf 71 Prozent ausgebaut haben, was vor allem an der Zurückhaltung der Banken liegt.

Laut GCA Altium haben in den zurückliegenden zwölf Monaten europaweit 14 Private-Debt-Fonds jeweils neun oder mehr Transaktionen abgeschlossen. Rund 21,3 Prozent aller Debt-Fonds-Finanzierungen fanden in Deutschland statt, womit Deutschland zusammen mit Frankreich nach Großbritannien der zweitgrößte Markt ist. Im zweiten Quartal beobachtete die Investmentbank-Boutique zwar weniger LBOs als in den ersten drei Monaten des Jahres, dafür habe es mehr Add-on-Finanzierungen und Refinanzierungen gegeben.