Corestate: René Parmantier macht ernst mit Private Debt

Finanzieren wollen die Luxemburger den M&A-Deal über eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage und mit einer Barkomponente in Höhe von 5 Millionen Euro. Im Rahmen der Kapitalerhöhung will Corestate 8,5 Millionen neue Aktien ausgeben. Der Kaufpreis basiert laut Corestate auf dem eigenen Schlusskurs am 14. Januar, der bei 14,73 Euro je Aktie lag, und einem Barmittelbestand in Höhe von 17 Millionen Euro, basierend auf den vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2020.



Der Kaufpreis von 113 Millionen Euro entspricht einem signifikanten Abschlag zum fundamentalen Wert von AFS, den Corestate mit 170 Millionen Euro beziffert. Die Transaktion enthält allerdings einen variablen Kaufpreisbestandteil in Höhe von 1,5 Millionen Aktien. Die Bedingung für die Zahlung: Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) vor Synergieeffekten muss in den nächsten drei Jahren um mehr als 50 Prozent steigen.



Den Deal, den Corestate nach der Genehmigung durch die zuständigen Aufsichtsbehörden im zweiten Quartal 2021 abschließen will, begleiten J.P. Morgan als alleiniger Financial Advisor und White & Case als Rechtsberater.