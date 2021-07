„Endlich einmal wieder eine Live-Veranstaltung“ – das war wohl der Satz, den man auf der diesjährigen 18. Deutschen Investorenkonferenz in der Frankfurter Villa Kennedy von den Private-Equity-Investoren am häufigsten gehört hat. Inhaltlich drehte sich bei der Konferenz fast alles um die Frage: Wie haben sich die deutschen Mittelstandsinvestoren in der Coronakrise geschlagen – und was nehmen sie aus der Krisenzeit für die Zukunft mit?