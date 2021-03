Darum setzt Crédit Mutuel auf Minderheitsbeteiligungen

Herr Neiss, Crédit Mutuel Equity (ehemals CIC Capital) setzt als Private-Equity-Investor auf Minderheitsinvestments – auch in Deutschland. Ihren Ursprung hat diese Strategie allerdings in Frankreich, wo Minderheitsbeteiligungen deutlich populärer sind als hierzulande. Wie fruchtet ihr Ansatz in der Bundesrepublik?

Seit 2018 – in dem Jahr haben wir unser erstes Deutschlandbüro in Frankfurt eröffnet – haben wir hierzulande bereits fünf Minderheitsinvestments getätigt, vier befinden sich aktuell in unserem Portfolio. Mit den Investments und den erzielten Ergebnissen sind wir sehr zufrieden.



Tatsache ist aber auch, dass Sie im vergangenen Jahr kein einziges Investment in Deutschland getätigt haben. Lag das nur am Coronavirus?

Da wir keinen Fondsinvestoren verpflichtet sind, haben wir keinen Investitionsdruck. Üblicherweise investieren wir rund ein Drittel der Veräußerungserlöse in das Bestandsportfolio und zwei Drittel in neue Beteiligungen. 2020 haben wir den Fokus auf die Resilienz unserer rund 350 Portfoliounternehmen und diese Quote umgekehrt. Unsere deutschen Beteiligungen haben die Krise gut überstanden – nur bei einem Unternehmen verzeichneten wir eine Stagnation beim Wachstum. Bei drei weiteren hat sich der Cashflow tatsächlich verbessert, in einem Fall sogar deutlich.



Als Tochtergesellschaft der französischen Bank Crédit Mutuel Alliance Fédérale finanzieren Sie Ihre Investments komplett aus der eigenen Bilanz. Welche Rolle spielt diese Struktur für Ihre Investment-Strategie?

Ich halte sie für essenziell. Wenn ich als Investor aufgrund einer Fondsstruktur auf einen Exit nach einer bestimmten Haltedauer angewiesen bin, ist das fast ein K.O.-Kriterium für Minderheitsinvestments. Weil wir Evergreen-Investments tätigen, sind wir beim Exit flexibel – und können Unternehmen in schlechten Zeiten auch mal mehr Zeit geben.



Gibt es keine Ausnahmen?

Es gibt vereinzelt Fälle, in denen Minderheitsinvestments aus einem Fonds sinnvoll sind, zum Beispiel bei einer Nachfolgeregelung, bei der man zuerst minderheitlich einsteigt und das Unternehmen später komplett übernimmt oder verkauft.