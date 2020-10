Das können Corporates von Private Equity lernen

Stellschraube Nummer eins: das Dealsourcing. Unternehmen ohne hauseigenes M&A-Team fehlt oft der Zugang zu potentiellen Übernahmeobjekten, weil sie den Markt nicht aktiv nach Deal-Opportunitäten durchforsten. Nicht selten stoßen sie eher zufällig auf einen interessanten Deal, etwa wenn eine Investmentbank ihnen ein Memo über eine anstehende Transaktion schickt. Dann aber ist der M&A-Prozess schon am Laufen und der Zeitdruck hoch. Und in der Regel sind Übernahmen nach einer kompetitiven Auktion auch teurer als in einem proprietären Szenario mit wenigen oder sogar überhaupt keinen konkurrierenden Bietern.