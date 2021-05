Das plant Aurelius mit seinem neuen Midcap-Fonds

Der bekannte Turnaround-Investor Aurelius wird zum Midcap-Investor: Mitte April gab der Finanzinvestor den Start eines neuen Private-Equity-Fonds bekannt, der 500 Millionen Euro in Unternehmen in Transformationsprozessen investieren will, insbesondere in Konzernabspaltungen. „Wir wollen in den nächsten fünf Jahren mindestens 15 Deals machen“ sagt Aurelius-Partner Donatus Albrecht. Im FINANCE-Interview verrät er, welche Investmentmanager hinter dem Fonds stehen, was für Deals genau er sucht und welche Private-Equity-Häuser er zu seinen Rivalen zählt.