Das Rennen der PE-Investoren im Mittelstand wird enger

Es gibt ein weiteres Zeichen, wie breit sich die Private-Equity-Branche in Deutschland inzwischen aufgefächert hat und wie wettbewerbsintensiv das Geschäft mit Mittelstands-Deals geworden ist. In der neuen, frisch veröffentlichten Übersicht der FINANCE Midmarket-Buy-outs gibt es so wenige Häuser wie seit fünf Jahren nicht mehr, denen es 2020 gelungen ist, mehr als einen Mittelstands-Buy-out mit einem Wert zwischen 50 und 250 Millionen Euro an Land zu ziehen. Insgesamt haben dies nur sieben Häuser geschafft.