Debt-Fonds bei LBOs weiter auf dem Vormarsch

Beim Pricing hat sich die Situation gegen Jahresende insgesamt entspannt: Der Covid-19 Aufschlag sei mittlerweile wieder komplett verschwunden, beobachtet Schmitz' Kollege Johannes Schmittat. „Für gute Assets sind die offerierten Leverage Levels wieder auf dem Vorkrisenniveau, teilweise sogar höher. Auch beim Pricing agierten Debt-Fonds und Banken in den vergangenen Monaten wieder aggressiver.“



Für 2021 rechnen die Experten von GCA Altium mit einem weiteren Aufwind im Leveraged-Finance-Markt. Der neuerliche Lockdown habe bislang noch zu keinen erkennbaren negativen Folgen geführt. Dennoch wird die Situation nicht an allen Unternehmen spurlos vorübergehen. Daher erwartet GCA Altium für 2021 einen hohen Anteil an Covenant-Resets – also von Anpassungen der Kreditkennzahlen – und Restrukturierungen. Diese dürften weniger den LBO-Markt, sondern insbesondere größere Mittelständler betreffen.