DFL lässt sich auf Private-Equity-Avancen ein

Das Prüfverfahren seitens der DFL zum potentiellen PE-Deal soll nun voraussichtlich im Februar starten und wird frühestens im zweiten Quartal 2021 abgeschlossen sein, heißt es von Seiten der DFL. Einen PE-Deal endgültig absegnen muss dann die DFL-Mitgliederversammlung der 36 Profiklubs aus der Ersten und Zweiten Bundesliga. „Wenn sich die Klubs dazu entscheiden sollten, dann nicht deshalb, weil man jetzt kurzfristig Geld braucht, sondern weil man besser aufgestellt sein will für die Zeit nach der Covid-Pandemie", kommentierte DFL-Chef Christian Seifert den Prozess.



Dennoch weiß auch er um die finanziellen Einbußen, die die Coronavirus-Krise der DFL beschert. So werden die Bundesligavereine bis zum Ende der Spielzeit 2021/22 etwa 2 Milliarden Euro an Umsatz einbüßen, ließ Seifert wissen.



„Letzte Saison war bestenfalls ein laues Lüftchen, jetzt aber kommt der Sturm“, sagte der Geschäftsführer auf einer Pressekonferenz in Frankfurt am Main. So rechne die DFL in der aktuellen Saison mit einem Gesamtausfall der Zuschauereinnahmen, was allein einem Verlust von 650 Millionen Euro entspreche.