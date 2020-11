EQT kauft Bausoftware-Anbieter Thinkproject

Die langfristige Vision der Baudigitalisierer ist es, dass Planer in Echtzeit und gemeinsam an einem digitalen Modell arbeiten, während die Arbeiter auf der Baustelle mit Hilfe von Videobrillen Änderungen am Bauplan direkt umsetzen können. EQT will Thinkproject als globalen Anbieter in diesem Wachstumsmarkt positionieren und die Produkte des deutschen Tech-Unternehmens durch immer mehr Daten immer stärker verfeinern. Die Digitalisierung der Bauwirtschaft bezeichnen die Schweden als „eines der aufregendsten Projekte in der globalen Wirtschaft“. Die gemischte Wachstumsstrategie aus organischem Wachstum und Add-on-Akquisitionen, die TA Associates aufgelegt hat, will EQT offenbar weiterführen.