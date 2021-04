Die über 30-jährige Branchenerfahrung des M&A-affinen Chemiemanagers will Advent nun nutzen, um neue Investitionsmöglichkeiten im Chemiesektor zu identifizieren und zu bewerten. Für Private Equity ist die Chemiebranche hoch interessant. Advent zum Beispiel übernahm vor zwei Jahren für 3 Milliarden Euro das Methacrylat-Geschäft von Evonik, das inzwischen unter dem Namen Röhm agiert. Advent will dort von der coronabedingt gestiegenen Nachfrage nach Plexiglas profitieren, aber auch das Finanzmanagement verbessern.



Bisher hat Advent laut eigenen Angaben rund 30 Chemie-Investments getätigt, davon neun in der DACH-Region. Neben Röhm ist der Investor unter anderem an dem Hersteller von Harzbeschichtungen Allnex beteiligt. Von 2007 bis 2013 hielt Advent Anteile an Oxea, einem deutschen Anbieter von Oxo-Alkoholen und Oxo-Derivaten.



„Hariolf Kottmann wird uns helfen, neue Investitionsmöglichkeiten zu verfolgen und aktuelle und zukünftige Portfoliounternehmen zu unterstützen", kommentiert Ronald Ayles, Managing Partner und Global Head of Chemicals & Materials bei Advent die Personalie. Zusätzlich steigt Kottmann auch in den Aufsichtsrat von Röhm ein.

sarah.backhaus[at]finance-magazin.de