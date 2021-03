MBB zurrt Vorwerk-IPO fest

Der Industriedienstleister im Bereich Energieinfrastruktur nimmt damit selbst 90 Millionen Euro ein, was er für das Geschäft mit Wasserstoff- und Stromleitungen investieren will. Der Rest des Erlöses geht an MBB und an Vorstandschef Kleinfeldt. Beide sollen an dem inhabergeführten Unternehmen „dauerhaft einen wesentlichen Anteil halten“, heißt es in der Mitteilung. Der Börsengang wurde von Berenberg und Jefferies als Joint Global Coordinators und von Hauck & Aufhäuser als Joint Bookrunner begleitet.

„Der Börsengang gibt uns die Möglichkeit, die Energiewende entscheidend mitzugestalten und insbesondere in den wachsenden Märkten für Wasserstoff und den Ausbau der Stromautobahnen zu expandieren“, begründet Torben Kleinfeldt, CEO und Aktionär den Gang auf das Parkett.