Die Einschätzungen zum Marktumfeld der zurückliegenden Monate zeigen ein differenziertes Bild: Jeder dritte Befragte gibt an, während der Coronakrise zwischen April 2020 und Mai 2021 nicht mehr Deal-Möglichkeiten gesehen zu haben als sonst (Mehrfachnennungen waren möglich). Doch es gibt auch Gegenbeispiele: Immerhin 42 Prozent der der teilnehmenden Investoren haben zwischen April 2020 und Mai 2021 mehr Plattform-Investments getätigt als in gewöhnlichen Zeiten. Damit ist dieser Punkt die am häufigsten gewählte Antwortoption.