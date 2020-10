HV Capital will Einhörner bauen

Mit dem neuen Fonds passt HV Capital auch seine Investmentstrategie an. Bislang hat sich das Haus stark auf Frühphasen-Investments konzentriert. Märkle beschreibt das bisherige Unternehmensmotto so: „Sind wir am Anfang nicht dabei, kommen wir auch später nicht mehr an Bord.“ Dadurch habe HV Capital aber einige lukrative Investments verpasst. Märkle nennt Auto1 und GetyourGuide.



Beide hatten zwischenzeitlich den Status eines Einhorns erreicht, jeweils angetrieben von Finanzspritzen der japanischen Softbank. Doch während Auto1 sich von den Corona-Einbußen schon wieder erholt und angeblich sogar einen Börsengang plant, musste sich GetyourGuide unlängst frisches Kapital besorgen, in erster Linie um finanziell über Wasser zu bleiben. Das Grounding des Tourismus hat das Geschäftsmodell der Erlebnisplattform zumindest aktuell zerrüttet.



Bei Unternehmen auf dem Weg zum Einhornstatus will HV Capital künftig häufiger mit von der Partie sein. Voraussetzung dafür ist die Bereitschaft, auch in späten Finanzierungsrunden einzusteigen, mit entsprechend höheren Summen.



Aktuell ist von diesem Strategieschwenk jedoch noch nichts zu sehen. In diesem Jahr hat HV Capital erst fünf neue Investments getätigt, vier davon entfielen auf das Segment „Early Stage“. Das einzige Wachstumsinvestment war eine Geldspritze für das Fintech Solarisbank. Damit hinkt die aktuelle Schlagzahl der des Vorjahres deutlich hinterher: 2019 hatte HV Capital sich noch an 16 Unternehmen beteiligt.



