PE-Haus Borromin erreicht Fonds-Multiple von 3,1x

Das Private Equity-Haus Borromin (früher Steadfast) hat seine 2016 eingegangene Beteiligung Guntermann & Drunck (G&D) mit einem schönen Gewinn verkauft: Das Investment in den Elektronikspezialisten brachte ein Multiple auf das eingesetzte Kapital von 3,9x. Durch die Technik des Mittelständlers können verschiedene Bildschirme mit einer Maus verbunden werden, was unter anderem im Rundfunk und in der Flugsicherung wichtig ist.



Mit dem Abschluss dieses Exits ist die Realisierungsphase des Borromin-Fonds III abgeschlossen. Das teilte der in Frankfurt am Main ansässige Finanzinvestor heute Mittag mit.