PE-Haus Riverside verstärkt Kölner Standort

Zu Beginn seiner Karriere arbeitete Stein für den IT-Riesen IBM und die Wirtschaftsprüfungs- und Unternehmensberatung EY sowie für die Boston Consulting Group. Zudem war er Mitgründer und CFO des Reisesoftware-Unternehmens Zadego. Der neue Riverside-Associate Aring hat seine berufliche Laufbahn als Risikokapitalgeber bei Coparion begonnen. Ihn bringt Stein mit zu Riverside.



Riverside hat in den vergangenen Jahren in mehrere Unternehmen in Großbritannien und auf dem europäischen Festland investiert. Das PE-Haus sieht insbesondere eine große Zahl an attraktiven Software-Unternehmen in Europa. Gleichzeitig beobachtet Riverside einen Mangel an alternativen Finanzierungsmöglichkeiten. In diese Lücke will der Finanzinvestor mit den Neuzugängen in Köln nun stoßen.