Tikehau Capital geht in die Offensive: Der Private-Debt-Fonds holt mit Eric Ostermann einen weiteren Neuzugang ins Frankfurter Büro von Deutschlandchef Dominik Felsmann, der mit dem neuen Kollegen bereits an anderer Stelle gearbeitet hat. Mit der stärkeren Personaldecke will Tikehau mehr Deals in der DACH-Region an Land ziehen – weitere Expansionsschritte sind schon in Planung.