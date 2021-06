Die Gründe für GP-led Secondaries sind vielfältig: Das Unternehmen muss noch restrukturiert werden, der Finanzinvestor sieht noch Potential in der Firma, das er heben möchte – oder ein Verkauf hat nicht geklappt. Im Hintergrund steht in der Regel ein auslaufender Fonds, und damit Investoren, die ausbezahlt werden wollen.



Diese Auszahlung ist möglich, wenn der Finanzinvestor das Unternehmen in einen neuen Single-Asset-Fonds schiebt. Investoren, die aussteigen möchten, erhalten ihr eingesetztes Kapital plus Rendite zurück – und Investoren, die weiterhin an dem Unternehmen beteiligt bleiben wollen, können in den neuen Fonds investieren. Zudem ist der Fonds offen für gänzlich neue Investoren.



Am Private-Equity-Markt werden GP-led Secondary-Deals immer mehr zum Trend. Auch der schwedische Finanzinvestor EQT, der hierzulande unter anderem an dem Prothesenhersteller Ottobock beteiligt ist, hat in dieser Woche den Spezialisten für Schädlingsbekämpfung Anticimex in einen neuen Fonds überführt. Den ersten Deal dieser Art in Deutschland machte der Finanzinvestor Capiton mit der Portfoliofirma KD Pharma. Der französische Finanzinvestor Ardian hat sogar einen eigenen Fonds speziell für diese Sekundärmarkttransaktionen.



