Private Equity hat einen neuen Liebling

Dass Maschinenbau und Chemie zulegen, kann auch als Vorbereitung auf eine anstehende M&A-Welle gewertet werden. Drei Viertel der FINANCE-Panelisten sehen in Carve-outs von Großkonzernen eine besonders attraktive Investmentchance für 2021.



Dass es in erster Linie nicht die Healthcare- oder Softwarekonzerne sein werden, die Randgeschäfte abstoßen werden, ist absehbar. Dafür stehen gerade in den Corona-gebeutelten klassischen Industriebereichen viele Konzernchefs unter Druck, ihre Unternehmen schlanker zu machen oder über den M&A-Markt frisches Geld hereinzuholen.



Aber auch Carve-out-Deals werden für Private Equity kein Selbstläufer. Hier stehen die Finanzinvestoren im Wettbewerb mit spezialisierten Turnaround-Investoren, deren Kerngeschäft über Jahre hinweg brach lag und die sich durch Corona nun ebenfalls gute Investment-Chancen ausrechnen, auch bei profitablen Konzerntöchtern. So oder so gilt: Wenn die Carve-out-Welle käme, stünde Private Equity als Käufer bereit. Variable Kaufpreisregelungen könnten der Schlüssel sein, diese Art von Deals tatsächlich über die Ziellinie zu bringen, sagte CMS-Partner Jacob Siebert heute in einem Interview mit FINANCE-TV.



