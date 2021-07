Der Finanzinvestor Advent ist traditionell stark in der Chemiebranche vertreten. Eigenen Angaben zufolge hat Advent in den vergangenen Jahren in über 30 Unternehmen aus der Chemiebranche investiert. Neben Allnex gehörten dazu Röhm aus dem Bereich der Methacrylat-Chemie oder Oxea, ein Anbieter von Oxo-Alkoholen und -Derivaten.

Advent kündigte zuletzt an, deutlich mehr Chemie-Deals an Land ziehen zu wollen. Dafür holte das PE-Haus Ex-Clariant-Chef Hariolf Kottmann an Bord. Die Chemiebranche ist für Private-Equity-Investoren zunehmend interessant geworden – denn neben großen Konzernen gibt es viele kleine und mittelständische Unternehmen in diversen Subbranchen der Chemie, was sich für eine Buy-and-Build-Strategie gut eignet. Jüngstes Beispiel für eine Chemie-Transaktion mit PE-Bezug ist der Verkauf von Solenis, einem Hersteller von Spezialchemikalien, durch BASF an das Private-Equity-Haus Platinum Equity.

eva.brendel[at]finance-magazin.de