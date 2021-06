Die Investmentmanagerin will bei KKR für weiteres Wachstum sorgen, wie sie im Gespräch mit FINANCE berichtet. Der Investor habe das vergangene Jahr für Investments genutzt und sich durch die Krise nicht verunsichern lassen, findet Schröder. „Zudem verfügt KKR über ein starkes Team – beides Aspekte, die mich an der neuen Aufgabe reizen.“ Wie bei ihren früheren Stationen wolle sie auch bei KKR sektorübergreifend arbeiten und ihre Digitalisierungsexpertise einbringen.

Ihr Engagement für Frauen im Private-Equity-Sektor will Schröder bei KKR weiterentwickeln. Sie sieht den Investor bereits auf einem guten Weg: „Durch den Ursprung von Level20 in Großbritannien gibt es dort mit KKR bereits Berührungspunkte, die wir in Deutschland vertiefen wollen.“ Das deutsche Investmentteam von KKR besteht nach Aussage von Schröder schon zu 50 Prozent aus Frauen. Der Durchschnitt in der Private-Equity-Branche liege derzeit bei einem Frauenanteil von rund 20 Prozent. In Führungspositionen ist die Quote noch deutlich niedriger: Lediglich 8 Prozent der Frauen in der Private-Equity-Welt würden den Sprung in eine Senior-Position schaffen, sagt Schröder. „Was ich bei Level20 gelernt habe, will ich auch zu KKR mitbringen“, kündigt die Investmentmanagerin an.