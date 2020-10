Private-Equity-Ticker: 3i, Warburg Pincus, Flabeg

Für 60 Millionen britische Pfund (umgerechnet rund 70 Millionen Euro) hat 3i die Mehrheit an A-Z Gartenhaus übernommen – einem reinen Online-Händler für Gartenhäuser, Saunen, Markisen und anderen größeren Gartengeräten mit Sitz in Hamburg. Wegen der für 3i-Verhältnisse eher kleinen Investitionssumme wurde der Deal nach FINANCE-Informationen „all Equity“ finanziert.

Da für E-Commerce-Unternehmen in der Regel zweistellige Ebitda-Multiples bezahlt werden, dürfte Gartenhaus vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen derzeit wohl 6 bis 7 Millionen Euro Gewinn machen. 3i-Deutschlandchef Peter Wirtz deutet an, wo die Reise hingehen soll. Er sieht in Gartenhaus einen Online-Champion für Haus- und Gartenprojekte in ganz Europa.