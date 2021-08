Private-Equity-Ticker: Ardian, Bridgepoint, Capiton

Fahrräder sind bei Finanzinvestoren derzeit angesagt: Nach Borromin (Little John Bikes) und Brockhaus (Bikeleasing) investiert nun auch Ardian in die Branche. Wie der Finanzinvestor mitteilte, beteiligt er sich an YT Industries, einem Hersteller von High-Performance-Mountainbikes und entsprechendem Zubehör. Das Unternehmen wurde 2008 in Essen von Markus Flossmann und Jacob Fatih gegründet. Beide Gründer sowie das Managementteam um CEO Sam Nicols haben sich bei der Transaktion rückbeteiligt.



YT Industries führt nach eigenen Angaben 40 verschiedene Mountainbike-Modelle und seit 2019 auch ein E-Mountainbike, vertrieben werden die Produkte über den eigenen Onlineshop. Gemeinsam mit Ardian will der Mountainbike-Hersteller den Service verbessern, die Präsenz in Europa sowie in den USA vergrößern und verstärkt Daten nutzen, um Entscheidungen zu fällen. Die Kartellbehörden müssen der Transaktion noch zustimmen. YT Industries wurde bei der Transaktion von GCA Altium, Schmidt, von der Ostern & Huber, Theopark und Deloitte beraten. Ardian erhielt Unterstützung von White & Case, Kearney, Artefact, 8Advisory und Carlsquare.