Private-Equity-Ticker: Beyond Capital Partners, Oaktree, Silver Lake

Gleich zwei Neuigkeiten gibt es von Beyond Capital Partners: Wie der Finanzinvestor mitteilte, übernimmt er 75 Prozent der Anteile an Xortec, einem Anbieter von Videoüberwachungslösungen und dazugehörigen Serviceleistungen mit Sitz in Frankfurt. Gemeinsam mit den Gründern Hubert Irka und Markus Busemann, die gemeinsam mit 25 Prozent an Xortec beteiligt bleiben, will Beyond Capital Partners weitere Unternehmen zukaufen, das Sortiment vergrößern und den europäischen Absatzmarkt erschließen. Den Deal finanziert der Private-Equity-Investor aus seinem „Fund II“, das Closing fand bereits statt. Die Gießener M&A-Beratung Sonntag Corporate Finance beriet die Verkäuferseite bei der Transaktion.