Private-Equity-Ticker: Charterhouse, KKR, Waterland

Der Private-Equity-gesponserte Pharmakonzern Stada hat unter der Regie der beiden Finanzinvestoren Bain und Cinven den größten Zukauf der Unternehmensgeschichte gestemmt. Wie das Unternehmen aus Bad Vilbel mitteilte, übernimmt Stada für 660 Millionen Dollar (umgerechnet rund 593 Millionen Euro) 20 rezeptfreie Produkte von dem japanischen Wettbewerber Takeda Pharmaceutical. Stada zufolge wird die Transaktion fremdfinanziert.

Kurz zuvor gab Stada zudem die Übernahme von Walmark in Tschechien bekannt. Einem Zeitungsbericht zufolge soll Stada für den Arzneihersteller einen dreistelligen Millionenbetrag bezahlt haben. Verkäufer ist der Finanzinvestor Mid Europa Partners. Beide Deals sollen Stada in Osteuropa nach vorne bringen – insbesondere in Tschechien, der Slowakei, Rumänien, Bulgarien und Ungarn. Anfang Dezember kündigte Stada außerdem noch an, das Pharmageschäft von Biopharma in der Ukraine zu übernehmen. Der Deal sei eine der bisher größten Finanzinvestitionen im ukrainischen Pharmasektor.