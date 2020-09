Private-Equity-Ticker: DBAG, EMZ Partners, Advent

Nur wenige Tage später kündigte die DBAG direkt den nächsten Deal aus dem neuen Fonds an: Der Private-Equity -Investor übernahm das Technologieunternehmen Congatec von dessen Gründer. Das bilanzielle Co-Investment-Ticket der Transaktion ist 23 Millionen Euro groß, was 20 Prozent der Anteile entspricht.

Last but not least hat die DBAG Ende August auch noch das bestehende Portfoliounternehmen Pfaudler umstrukturiert. Die börsennotierte indische Tochtergesellschaft GMM Pfaudler übernimmt zusammen mit deren Großaktionär 80 Prozent des europäischen und amerikanischen Kerngeschäfts der Pfaudler-Gruppe. Die DBAG behält die restlichen 20 Prozent des Kerngeschäfts und hält weiterhin die Hälfte der Anteile der indischen Tochter.