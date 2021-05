Private-Equity-Ticker: Hannover Finanz, DPE, BC Partners

Die Hannover Finanz macht den ersten Deal in diesem Jahr – und hat sich dafür mit Arcus Capital zusammengetan. Gemeinsam übernehmen die Finanzinvestoren 75 Prozent der Anteile an der Onlinemarketing-Agentur Löwenstark. Die Hannover Finanz steigt dabei als Mehrheitsgesellschafter ein. Unternehmensgründer Marian Wurm bleibt signifikant rückbeteiligt. Gemeinsam mit dem Management um CEO Hartmut Deiwick soll Löwenstark weiter wachsen.



Die Kooperation mit Arcus habe sich spontan ergeben, wie Hannover-Finanz-Geschäftsführer Goetz Hertz-Eichenrode im Gespräch mit FINANCE berichtet: „Wir kennen Arcus schon lange und schätzen die Kollegen sehr. Wie es der Zufall wollte, waren wir beide am M&A-Prozess beteiligt, sodass wir die Idee hatten, unsere Expertise bei Löwenstark zu bündeln.“ Diese Kombination habe auch dem Gründer zugesagt, sodass er sich letztendlich für die beiden Private-Equity-Investoren entschieden hat. Es ist das erste gemeinsame Investment von Arcus und der Hannover Finanz.



Die Akquisitionsfinanzierung stellt die NordLB bereit. Der Eigenkapitalanteil der Beteiligung liegt „deutlich über 60 Prozent“, so Hertz-Eichenrode. Man habe sich für diese konservative Finanzierungsstruktur entschieden, da das Unternehmen stark wachse und künftig auf weiteres Kapital angewiesen sein werde. Diese Struktur berücksichtige künftige Finanzspritzen.