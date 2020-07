Private-Equity-Ticker: ICG, KKR, Volker Schmidt

Deals, Personalien, Fundraising und Research. Der FINANCE-Private-Equity-Ticker fasst die wichtigsten News der deutschsprachigen Private-Equity-Szene zusammen und ordnet sie ein.



Trotz der Coronavirus-Krise war wieder einiges los in der PE-Szene: Bei HSE 24 bahnt sich eine Mehrheitsübernahme an, KKR hat sich für das deutsche Filmprojekt Verstärkung in Frankreich gesucht, Brockhaus Capital Management strebt an die Börse, drei Banker von Rothschild sind ins Private-Equity-Lager gewechselt und Emeram-Mitgründer Volker Schmidt hat ein neues Private-Equity-Projekt angekündigt.