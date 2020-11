Private-Equity-Ticker: Mutares, Quadriga, EQT

Zunächst zu den Deals in der Mache: Vor wenigen Tagen hat Mutares ein verbindliches Angebot für die Übernahme von Lapeyre und deren Tochtergesellschaften in Frankreich abgegeben. Eigentümer ist der französische Industriekonzern Sain-Gobain , der sich von dem defizitären Geschäft mit Produkten zur Hausrenovierung trennen möchte. Die Geschäftseinheit setzt mit 3.500 Mitarbeitern 641 Millionen Euro Umsatz um.

Vor wenigen Tagen kündigte Mutares zudem an, seine 80 Prozent an der italienischen Nexive-Gruppe schon wieder an das italienische Logistik- und Postunternehmen Poste Italiane zu verkaufen. Nexive ist laut Mutares die Nummer zwei auf dem italienischen Post- und Paketmarkt und wurde erst im Juli 2020 übernommen. Verkäufer war die niederländische Post NL, die bis zuletzt noch eine Minderheitsbeteiligung über 20 Prozent hielt. Mit dem „Quick-flip“ dürfte Mutares einen schönen Schnitt gemacht haben, der Investor stellte seinen Aktionären sofort eine „Performance-Dividende“ aus dem Deal in Aussicht.

Zuvor hatte Mutares bereits von Gea die beiden Konzerntöchter Gea Farm Technologies Japy und Royal De Boer Stalinrichtingen mit Produktionsstätten in Frankreich und den Niederlanden übernommen. Beide Unternehmen kamen 2019 auf einen kombinierten Umsatz von rund 50 Millionen Euro. Beide Transaktionen sollen noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.