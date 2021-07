Private-Equity-Ticker: Triton, Gimv, FSN Capital

Erfolgreicher Exit nach nicht einmal drei Jahren: Triton verkauft die Radiologiekette Meine Radiologie Holding an EQT Infrastructure. Unter dem Private-Equity-Investor hat sich das Unternehmen sehr gut entwickelt: Der Umsatz wuchs in den vergangenen drei Jahren von 25 auf 72 Millionen Euro, der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von knapp 3 auf 37 Millionen Euro.



Triton wurde beim Verkauf von Rothschild, White & Case, Gibson Dunn, EY sowie L.E.K. Consulting beraten. Finanziert wird der Buy-out laut einem „Debtwire“-Artikel unter anderem durch eine Unitranche, die Blackrock stellt. Der Leverage liegt dem Artikel zufolge bei bis zu 6,5x Ebitda.



Warum Triton Meine Radiologie bereits jetzt verkauft hat, wie die Bilanz des Investments aussieht und was die nächsten Pläne im Healthcare-Bereich sind, berichtet Managing Partner Andi Klein hier im Gespräch mit FINANCE.