Mark Friedrich studiert Betriebswirtschaftslehre (BWL) an der Europa Universität in Frankfurt (Oder) und an der Freien Universität in Berlin. Das Studium setzt er anschließend an der Universität Tübingen fort und schließt das Studium im Jahr 2005 mit dem Diplom ab.



Anschließend arbeitet Mark Friedrich sieben Jahre bei Ernst & Young, zuletzt als Manager und Prokurist. Nach seinem Wirtschaftsprüfer- und Steuerberaterexamen spezialisiert er sich auf die Prüfung von Private-Equity-Gesellschaften und Investmentfonds. Seit 2012 arbeitet er für Mutares, zunächst als Leiter Finanzen. Im April 2015 wird er zum CFO von Mutares ernannt und tritt in den Vorstand ein.